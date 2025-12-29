Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 10:58

Десятки людей собрались в очередь у Театра Пушкина для прощания с Алентовой

Церемония прощания с Верой Алентовой Церемония прощания с Верой Алентовой Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Большая очередь собралась в понедельник, 29 декабря, рядом с Московским драматическим театром имени А. С. Пушкина для того, чтобы проститься с актрисой Верой Алентовой, передает корреспондент NEWS.ru. За час до церемонии возле учреждения уже столпились десятки людей.

На кадрах видно, как люди стоят на улице возле входа в театр, несмотря на погоду. Сама церемония пока еще не началась.

Ранее актриса Ирина Штерк в беседе с NEWS.ru отметила, что Алентова отличалась терпением, строгостью, в первую очередь к себе, требовательностью и огромной любовью к каждому студенту. Она также поблагодарила ее за то, что та пыталась передать не просто профессиональные, но и общечеловеческие навыки своим ученикам.

Тем временем театр имени А. С. Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн», в котором покойная актриса Алентова исполняла главную роль, на постановку «Семейка Краузе». Мероприятие пройдет 5 января. Вопрос о замене спектаклей 5 февраля и 1 марта будет решен позднее, исходя из возможностей репертуара. В случае несогласия зрителей с заменой приобретенные билеты можно будет вернуть.

Россия
Москва
театры
актрисы
церемонии прощания
Данил Пономарев
Д. Пономарев
Павел Селезнев
П. Селезнев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта доля недовольных своей зарплатой россиян
Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака
В Госдуме объяснили позицию по лишению Долиной звания народной артистки
Почему не работает WhatsApp 29 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка
Третьеклассник напал на других школьников в подмосковном Красногорске
Россиянка заживо сожгла трех человек
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.