Десятки людей собрались в очередь у Театра Пушкина для прощания с Алентовой

Большая очередь собралась в понедельник, 29 декабря, рядом с Московским драматическим театром имени А. С. Пушкина для того, чтобы проститься с актрисой Верой Алентовой, передает корреспондент NEWS.ru. За час до церемонии возле учреждения уже столпились десятки людей.

На кадрах видно, как люди стоят на улице возле входа в театр, несмотря на погоду. Сама церемония пока еще не началась.

Ранее актриса Ирина Штерк в беседе с NEWS.ru отметила, что Алентова отличалась терпением, строгостью, в первую очередь к себе, требовательностью и огромной любовью к каждому студенту. Она также поблагодарила ее за то, что та пыталась передать не просто профессиональные, но и общечеловеческие навыки своим ученикам.

Тем временем театр имени А. С. Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн», в котором покойная актриса Алентова исполняла главную роль, на постановку «Семейка Краузе». Мероприятие пройдет 5 января. Вопрос о замене спектаклей 5 февраля и 1 марта будет решен позднее, исходя из возможностей репертуара. В случае несогласия зрителей с заменой приобретенные билеты можно будет вернуть.