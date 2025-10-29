Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 06:21

Дроны-разведчики вычислили и уничтожили ДРГ ВСУ

Минобороны РФ: операторы беспилотников группировки «Центр» ликвидировали ДРГ ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Операторы беспилотников группировки «Центр» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Противник пытался скрытно переместиться в тыл российских подразделений на Красноармейском направлении.

Определив маршруты передвижения подгрупп ВСУ, операторы БПЛА с системой сброса боеприпасов уничтожили все выявленные вражеские цели, — сказано в сообщении.

Отмечается, что диверсанты были разделены на несколько мобильных групп. Все выявленные разведкой цели были своевременно нейтрализованы без потерь ВС РФ.

Ранее подразделения 5-й армии группировки «Восток» в ходе штурма освободили населенный пункт Привольное в Запорожской области, сообщил боец с позывным Якут. По его словам, успех операции был обеспечен благодаря действиям разведгрупп и грамотному использованию захваченных средств связи противника.

До этого военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что Вооруженные силы Украины проводят регулярную переброску личного состава в район Красноармейска (Покровска). Ежесуточно на это направление прибывает до 120 военнослужащих ВСУ, что говорит о чудовищных потерях украинской стороны, отметил он.

