«От подвала к подвалу»: как ВС РФ выбивали ВСУ из запорожского села Штурмовики ВС РФ освободили село Привольное в Запорожской области

Подразделения 5-й армии группировки «Восток» в ходе штурма освободили населенный пункт Привольное в Запорожской области, сообщил РЕН ТВ боец с позывным Якут. По его словам, успех операции был обеспечен благодаря действиям разведгрупп и грамотному использованию захваченных средств связи противника.

В самом начале штурма удалось захватить радиостанцию противника и с помощью нее корректировать свои действия. Подошли к дому — сделали проброс гранатами, начали заходить — прострел всего пространства. Зачистили. И так постепенно-постепенно, от подвала к подвалу, — сказал российский штурмовик Якут.

Он добавил, что в ходе зачистки опорных пунктов российские военнослужащие обнаружили флаги с нацистской свастикой на стенах, а также натовское вооружение. Общая численность сил ВСУ в населенном пункте оценивается в роту, заключил боец.

Ранее военнослужащие ВС России при освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области скрытно подошли к позициям ВСУ и, используя эффект неожиданности, ликвидировали противника. По словам источника, часть украинских солдат была застигнута за чаепитием.