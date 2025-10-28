«Подошли вплотную»: российские бойцы ликвидировали ВСУ во время чаепития ВС России уничтожили бойцов ВСУ во время чаепития в Запорожской области

Военнослужащие ВС России при освобождении населенного пункта Новониколаевка в Запорожской области скрытно подошли к позициям ВСУ и, используя эффект неожиданности, ликвидировали противника, заявил в беседе с РИА Новости командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Баха. По его словам, часть украинских солдат была застигнута за чаепитием.

Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай — буквально пару минут недопонимания, и все. Нас тогда было порядка 13 человек против них, — рассказал собеседник агентства.

У противника была разветвленная сеть опорных пунктов и блиндажей, поэтому действовать нужно было незаметно, отметил командир. Многие украинские солдаты спали, кого-то удалось взять в плен, а кто-то не захотел сдаваться, резюмировал Баха.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что Киев использует заключенных и бывших преступников в заградотрядах ВСУ в роли военных жандармов из-за их тюремного опыта. По его словам, это происходит по причине преступной сущности самой украинской власти.