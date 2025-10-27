Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 19:03

Военэксперт объяснил использование преступников в заградотрядах ВСУ

Военэксперт Перенджиев: Киев поставил зэков на роль военных жандармов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Киев использует зэков и бывших преступников в заградотрядах ВСУ в роли военных жандармов из-за их тюремного опыта, сказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев. По его словам, это происходит по причине преступной сущности самой киевской власти.

Зэки ведут себя как каратели, и поэтому им предоставляется такая возможность — действовать именно в роли военных надсмотрщиков, потому что они сами находились когда-то под присмотром. В тюрьмах. А почему именно зэки — потому что сама киевская власть по природе преступная. Украина сейчас — это не государство, это антигосударство, — сказал Перенджиев.

Он отметил, что продвижение криминалитета на командные должности ведет к развалу управления в ВСУ.

Криминальные элементы у них порой считают себя такими независимыми полевыми командирами, как это было в свое время когда-то на Северном Кавказе, — пояснил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что командир штурмовых войск ВСУ Валентин Манько разместил в социальных сетях секретные военные карты с отображением линии фронта. На них изображен наиболее напряженный участок линии боевого соприкосновения, где российские войска ведут активное наступление — от Красноармейска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей. Сам Манько на Украине обвинялся в грабежах и разбое.

СВО
Украина
ВСУ
криминал
Павел Воробьев
П. Воробьев
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10 рецептов простых и вкусных пирогов к чаю для всей семьи
Стало известно, сколько россиян не могут купить еду
Что подарить парню на 3 месяца отношений: как рассказать о любви без слов
Тайный рецепт освежающего супа: почему в Турции его подают утром
Пальчики оближешь! Баклажаны по-восточному с тающим медовым соусом
В Венгрии сообщили, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
«Жужжалка» вышла в эфир с двумя новыми словами
Минздрав заявил о трансформации системы неотложной помощи
Печем диетический яблочный пирог «Три стакана» без манки: любимое угощение
Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
В Петербурге горит здание Лениздата
Готовим ягодный пирог с орехами на основе шарлотки
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Пирог Анке — лимонный тарт по рецепту Софьи Толстой
Мужчину оштрафовали за колпачки на дисках с символикой АУЕ
Ленивый «Наполеон» — как полакомиться тортом и не стоять у плиты
Поедавший мороженное кот разрушил брак дальнобойщика
Рецепт манника с маком: готовим вкусный пирог к чаю
Готовим манник с изюмом для большой семьи
Атака на Москву, повышение пенсий, «Буревестник» для возмездия: что дальше
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.