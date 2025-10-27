Киев использует зэков и бывших преступников в заградотрядах ВСУ в роли военных жандармов из-за их тюремного опыта, сказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев. По его словам, это происходит по причине преступной сущности самой киевской власти.

Зэки ведут себя как каратели, и поэтому им предоставляется такая возможность — действовать именно в роли военных надсмотрщиков, потому что они сами находились когда-то под присмотром. В тюрьмах. А почему именно зэки — потому что сама киевская власть по природе преступная. Украина сейчас — это не государство, это антигосударство, — сказал Перенджиев.

Он отметил, что продвижение криминалитета на командные должности ведет к развалу управления в ВСУ.

Криминальные элементы у них порой считают себя такими независимыми полевыми командирами, как это было в свое время когда-то на Северном Кавказе, — пояснил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что командир штурмовых войск ВСУ Валентин Манько разместил в социальных сетях секретные военные карты с отображением линии фронта. На них изображен наиболее напряженный участок линии боевого соприкосновения, где российские войска ведут активное наступление — от Красноармейска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей. Сам Манько на Украине обвинялся в грабежах и разбое.