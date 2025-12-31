Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 10:05

Россиянка в преддверии Нового года получила от мошенников 8099 звонков

Мошенники в преддверии Нового года звонили жительнице Махачкалы 8099 раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники позвонили россиянке из Махачкалы более восьми тысяч раз в преддверии новогодних праздников, сообщил РИА Новости сотрудник одного из операторов связи Андрей Бийчук. Он добавил, что аферисты усилили свои атаки во второй половине декабря.

Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Махачкале: человеку позвонили 8099 раз. Несмотря на интенсивность атаки, сервис успешно заблокировал все звонки, поступившие жертве атаки, — рассказал собеседник.

Жертвой мошенников стала одинокая 33-летняя женщина. В день ей звонили больше 300 раз. Первые звонки стали поступать со второй половины месяца.

Ранее в Твери полиция задержала 18-летнюю студентку по подозрению в поджоге главной новогодней ели города на Советской площади. Подозреваемая подожгла праздничное дерево и попыталась скрыться. Правоохранители установили, что студентка попала под влияние злоумышленников.

До этого стало известно, что классическая схема мошенничества в новогодние праздники — это «продажа» подарков в последний момент с большой скидкой и дешевой доставкой. Отдельную угрозу представляют поздравления: открытки, видеоролики и архивы с названием «С Новым годом!!!», при открывании которых можно случайно скачать вирусы.

