Россиянка в преддверии Нового года получила от мошенников 8099 звонков

Мошенники позвонили россиянке из Махачкалы более восьми тысяч раз в преддверии новогодних праздников, сообщил РИА Новости сотрудник одного из операторов связи Андрей Бийчук. Он добавил, что аферисты усилили свои атаки во второй половине декабря.

Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Махачкале: человеку позвонили 8099 раз. Несмотря на интенсивность атаки, сервис успешно заблокировал все звонки, поступившие жертве атаки, — рассказал собеседник.

Жертвой мошенников стала одинокая 33-летняя женщина. В день ей звонили больше 300 раз. Первые звонки стали поступать со второй половины месяца.

