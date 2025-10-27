Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:36

Командир ВСУ опубликовал в соцсети секретные военные карты

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Командир штурмовых войск ВСУ Валентин Манько разместил в социальных сетях секретные военные карты с отображением линии фронта, сообщило издание «Страна.ua». На них изображен наиболее напряженный участок линии боевого соприкосновения, где российские войска ведут активное наступление — от Красноармейска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей.

Помимо этого, Манько также разместил видеообращение, снятое на фоне военной карты. В нем он комментирует текущую обстановку на Новопавловском направлении.

Ранее сообщалось, что до 80% личного состава штурмовой группы Вооруженных сил Украины было ликвидировано при попытке проведения контратаки в районе Сумской области. На данном направлении штурмовые подразделения российской группировки «Север» продвинулись вперед на 200 метров в лесополосах правого фланга наступления.

Также сообщалось, что сотни тысяч украинских военнослужащих дезертируют из-за физического истощения и распространенной коррупции. Так, на Украине уже возбуждено около 290 тыс. уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ, которые самовольно оставили свои части.

