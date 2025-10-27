«Доводят до предела»: на Западе заявили о катастрофе в ВСУ

«Доводят до предела»: на Западе заявили о катастрофе в ВСУ Berliner Zeitung: солдаты ВСУ массово дезертируют из-за истощения и коррупции

Сотни тысяч украинских солдат дезертируют из-за истощения и коррупции, заявила обозреватель Berliner Zeitung Марта Гавришко. По ее словам, на Украине возбуждено уже около 290 тыс. уголовных дел против военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших части. Причем некоторые аналитики предполагают, что эта статистика сильно занижена.

Истощение, коррупция и силовая мобилизация доводят армию Украины до предела возможностей, — отметила Гавришко.

В числе других причин побегов она назвала недостаточную военную подготовку, низкую оплату, неопределенное время службы и серьезную утрату доверия к начальникам, чьи рискованные приказы часто ведут к большим потерям. На рост числа дезертиров администрация президента Украины Владимира Зеленского отреагировала стратегией «кнута и пряника», однако к решению проблемы это не привело, резюмировала обозреватель.

Ранее Зеленский заявил, что бойцы ВСУ оказались в сложном положении в Красноармейске (Покровске) и во всех соседних районах. Кроме того, украинская армия столкнулась с серьезными логистическими проблемами. По словам главы государства, в городе и окрестностях идут жесткие бои.