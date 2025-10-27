Стали известны масштабы колоссального провала ВСУ в Сумской области ВС России ликвидировали до 80% штурмовиков ВСУ при контратаке в Сумской области

До 80% личного состава штурмовой группы Вооруженных сил Украины было уничтожено при попытке контратаковать в районе Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах. По их данным, на Сумском направлении штурмовые подразделения бойцов группировки «Север» продвинулись вперед на 200 метров в лесополосах на правом фланге наступления, одновременно отразив одну из контратак противника. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового полка. В ходе отражения атаки уничтожено до 80% штурмовой группы врага, остальные отступили на исходные позиции, — сказал источник.

Ранее стало известно, что российские военные при освобождении населенных пунктов в Днепропетровской области столкнулись с изощренными методами минирования ВСУ. Противник массово использует самодельные взрывные устройства, искусно замаскированные под обычные предметы, включая деревянные элементы. В районе поселка Першотравневое бойцы обнаружили множество подобных ловушек.

Заместитель командующего группировкой войск «Восток» по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков говорил, что бойцы, участвующие в специальной военной операции, олицетворяют будущее Вооруженных сил Российской Федерации. По его словам, именно эти военнослужащие смогут гарантировать обороноспособность страны на протяжении долгих лет.