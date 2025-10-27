Российский боец рассказал об ухищрениях саперов ВСУ

Российские военные при освобождении населенных пунктов в Днепропетровской области столкнулись с коварными методами минирования со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным Амур из группировки «Восток». По его словам, противник массово использует самодельные взрывные устройства, искусно замаскированные под обычные предметы. В частности, под обычные деревяшки.

Военнослужащий сообщил, что в районе поселка Першотравневое бойцы обнаружили множество таких ловушек. Украинские военные устанавливают не только мины-растяжки, но и устройства с датчиками движения, которые могут сработать выборочно. Боец призвал сослуживцев быть предельно внимательными.

Все используют, могут под деревяшку замаскировать, могут под что угодно, — сказал Амур.

Ранее временно губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что работающий комбайн подорвался на мине ВСУ в селе Борщень Большесолдатского района. По его словам, водителя с осколочным ранением головы увезли в больницу. Врио главы региона призвал жителей беречь себя и быть осторожными. Он подчеркнул, что в приграничных районах все еще небезопасно.