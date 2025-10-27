Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 06:28

Российский боец рассказал об ухищрениях саперов ВСУ

Боец Амур: ВСУ маскируют мины под деревяшки в Днепропетровской области

Мина ПФМ-1 «Лепесток» Мина ПФМ-1 «Лепесток» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные при освобождении населенных пунктов в Днепропетровской области столкнулись с коварными методами минирования со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным Амур из группировки «Восток». По его словам, противник массово использует самодельные взрывные устройства, искусно замаскированные под обычные предметы. В частности, под обычные деревяшки.

Военнослужащий сообщил, что в районе поселка Першотравневое бойцы обнаружили множество таких ловушек. Украинские военные устанавливают не только мины-растяжки, но и устройства с датчиками движения, которые могут сработать выборочно. Боец призвал сослуживцев быть предельно внимательными.

Все используют, могут под деревяшку замаскировать, могут под что угодно, — сказал Амур.

Ранее временно губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что работающий комбайн подорвался на мине ВСУ в селе Борщень Большесолдатского района. По его словам, водителя с осколочным ранением головы увезли в больницу. Врио главы региона призвал жителей беречь себя и быть осторожными. Он подчеркнул, что в приграничных районах все еще небезопасно.

Днепропетровская область
ВС РФ
мины
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Застали ВСУ врасплох под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 27 октября
Завтрак чемпиона: простая творожная запеканка для энергии на весь день
Российский боец рассказал об ухищрениях саперов ВСУ
Любовь к Пугачевой, онкология, наркотики, личная жизнь: где сейчас Шура
Терапевт назвала продукты с наибольшим содержанием йода
К чему снится насильник: предостережение или внутренний кризис
ПВО сбила «юбилейный» украинский БПЛА под Москвой
Россиянам рассказали о положительном эффекте от фильмов ужасов
Умер «самый красивый мальчик ХХ столетия»
Составлен список звездных пар, которые остались друзьями после развода
Экс-премьер России усомнился в возможности удара Tomahawk вглубь страны
Психолог назвал главное препятствие в поиске работы после 40 лет
Раскрыт размер средней социальной пенсии в России
Юрист ответил, чем может обернуться выбрасывание просроченных таблеток
Смертельное ДТП с автокраном произошло на Камчатке
Налет десятков дронов на Москву 27 октября: последние новости, что известно
Слова о Путине и об Украине, анорексия, личная жизнь: где сейчас Чурикова
Россиянам рассказали, как правильно оборудовать дачную печь
Вертолет и истребитель ВМС США разбились в Тихом океане
Психолог описала план действий при панической атаке
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.