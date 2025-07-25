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25 июля 2025 в 18:39

Водитель подорвался вместе с комбайном на мине во время работы в полях

Хинштейн: в Курской области водитель комбайна подорвался в полях на мине ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Курской области работающий комбайн подорвался на мине ВСУ в селе Борщень Большесолдатского района, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, с осколочным ранением головы мужчину увезли в больницу.

Сегодня работающий комбайн подорвался на мине в селе Борщень Большесолдатского района. 36-летний водитель получил осколочное ранение головы. Он доставлен в больницу, — написал Хинштейн.

Глава региона призвал жителей беречь себя и быть осторожными. Он подчеркнул, что в приграничных районах все еще небезопасно.

Ранее пенсионерка погибла в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на деревню Сухую Рыльского района. Хинштейн уточнил, что БПЛА ударил по частному дому, где находилась женщина.

Также ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка. Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

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