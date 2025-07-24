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24 июля 2025 в 18:28

Украинский дрон убил пенсионерку под Курском

Хинштейн: пенсионерка погибла в результате атаки дрона в Рыльском районе

Пенсионерка погибла в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на деревню Сухая Рыльского района, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, БПЛА ударил по частному дому, где находилась женщина.

Этим преступлениям нет оправдания! Сегодня украинский дрон атаковал частный дом в деревне Сухая Рыльского района. К глубокой скорби, погибла 85-летняя женщина. Искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата, — написал Хинштейн.

Ранее глава администрации федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае Дмитрий Плишкин сообщил, что в ночь на 24 июля ВСУ атаковали местную нефтебазу. Он призвал жителей воздержаться от поездок в этот район.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины два человека погибли, 11 пострадали. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.

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Александр Хинштейн
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