Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 02:14

ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Плишкин: ВСУ атаковали нефтебазу в Сириусе

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ атаковали нефтебазу в Сириусе в Краснодарском крае, заявил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. Он призвал жителей воздержаться от поездок в этом районе.

Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать, — написал глава ФТ.

Также Плишкин уточнил, что опасность атаки БПЛА сохраняется. Он попросил граждан не приближаться к окнам и соблюдать осторожность.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что около пяти взрывов прогремело над Сочи, сработала система ПВО. Жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки над морем и слышали громкие хлопки в центральном районе, нескольких городах и ПГТ. Кроме того, SHOT выяснил, что в населенном пункте наблюдаются перебои в работе интернета. Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.

Также вечером 22 июля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА самолетного типа. Воздушные атаки были зафиксированы над семью регионами страны. Основная часть воздушных целей (28 БПЛА) была нейтрализована над Брянской областью.

атаки
ВСУ
Нефтебазы
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рядовой ВС РФ сбил дрон ВСУ, находясь под артобстрелом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 июля, букет пыльцы
«Встал на защиту Родины»: в зоне СВО погиб мастер спорта из Курска
Системы ПВО сработали в Сириусе
Жительница Сочи погибла при атаке ВСУ
Овечкин стал участником кулинарного рекорда
Мощный пожар из-за взрыва газовых баллонов произошел на севере Москвы
ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае
Литвинова, Галкин, Лазарева: кто из уехавших звезд спивается за рубежом
В Новороссийске вопят сирены из-за опасности атаки БПЛА
Трамп захотел оставить за собой решение по санкциям против России
Стало известно, за что Обаму могут привлечь к статье о госизмене
Мединский рассказал, сколько курян Украина вернула России
SHOT сообщил, что в Сочи прогремели взрывы на фоне работы ПВО
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Россия вернула группу российских военных из украинского плена
ПВО сбила рой украинских дронов над Черным и Азовским морями
Ольга Страдница: погодные приметы и обязательные ритуалы 24 июля
Мединский двумя словами описал идею мэра Львова об останках ветеранов
Рогов раскрыл, куда планирует сбежать Зеленский
Дальше
Самое популярное
Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.