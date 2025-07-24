ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

ВСУ атаковали нефтебазу в Сириусе в Краснодарском крае, заявил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. Он призвал жителей воздержаться от поездок в этом районе.

Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать, — написал глава ФТ.

Также Плишкин уточнил, что опасность атаки БПЛА сохраняется. Он попросил граждан не приближаться к окнам и соблюдать осторожность.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что около пяти взрывов прогремело над Сочи, сработала система ПВО. Жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки над морем и слышали громкие хлопки в центральном районе, нескольких городах и ПГТ. Кроме того, SHOT выяснил, что в населенном пункте наблюдаются перебои в работе интернета. Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.

Также вечером 22 июля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА самолетного типа. Воздушные атаки были зафиксированы над семью регионами страны. Основная часть воздушных целей (28 БПЛА) была нейтрализована над Брянской областью.