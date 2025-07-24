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24 июля 2025 в 01:20

SHOT сообщил, что в Сочи прогремели взрывы на фоне работы ПВО

Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT пишет, что около пяти взрывов прогремело над Сочи, предварительно, сработала система ПВО. Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.

Жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки над морем и слышали громкие хлопки в центральном районе, нескольких городах и ПГТ. Кроме того, SHOT выяснил, что в населенном пункте наблюдаются перебои в работе интернета.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами Новочеркасск Ростовской области. По информации Telegram-канала Mash, обломки сбитых БПЛА упали в центральной части города. Минобороны РФ такие сведения пока не комментировало.

Тем временем двое сотрудников МЧС России пострадали при тушении пожара в ДНР. Огнеборцев атаковал украинский беспилотник, когда они прибыли ликвидировать возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Петровском районе Донецка. Старший пожарный и водитель были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма».

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