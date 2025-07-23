ВСУ попытались атаковать ГРЭС в Ростовской области Mash: ПВО сбила дроны ВСУ при попытке удара по Новочеркасской ГРЭС

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами Новочеркасск Ростовской области. По информации Telegram-канала Mash, обломки сбитых БПЛА упали в центральной части города. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

По данным канала, основной целью атаки являлась Новочеркасская ГРЭС. Как сообщают очевидцы, один из дронов был уничтожен силами ПВО в районе Троицкой площади.

Остальные воздушные цели также перехвачены и сбиты. Источники говорят о работе экстренных служб, которые оценивают возможные последствия атаки. Официальные власти пока других подробностей не озвучивали.

Ранее сообщалось, что вечером 22 июля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА самолетного типа. Воздушные атаки были зафиксированы над семью регионами страны. Основная часть воздушных целей (28 БПЛА) была нейтрализована над Брянской областью. Еще 10 дронов сбито над Курской областью, шесть — над Ростовской, четыре — над Орловской.

До этого стало известно, что у России есть эффективные способы борьбы с украинскими беспилотниками. В их числе можно назвать особые радиолокационные станции отечественного производства.