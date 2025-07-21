Раскрыты самые эффективные методы борьбы с украинскими БПЛА Аналитик Хатылев: против БПЛА ВСУ есть особые РЛС, дроны-истребители и дробовики

У России есть эффективные способы борьбы с украинскими беспилотниками, рассказал NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев. По его словам, в их числе можно назвать особые радиолокационные станции отечественного производства.

Один из весьма эффективных способов борьбы с беспилотниками ВСУ — радиолокационные станции, которые могут работать с изменением частотного диапазона. То есть противник не успевает засекать, на какой частоте работает наша станция, — пояснил Хатылев.

Кроме того, добавил собеседник, существуют и ударные средства, позволяющие отражать атаки БПЛА.

Есть эффективные дроны-истребители, которые предназначены для уничтожения БПЛА противника. Наши войска на передовой имеют обыкновенные ружья-«вертикалки», как правило, 12-го калибра. Картечью или дробью они успешно работают по дронам, — поделился собеседник.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинские данные сообщила о «роевой тактике» ВС России по прорыву обороны ВСУ. По ее информации, войска РФ наносят массированные удары по позициям противника, что позволяет им быстро добиваться результатов на поле боя.