На Западе заявили о «роевой тактики» ВС России по прорыву обороны ВСУ

Применяемая ВС России тактика массированных ударов дронами по Украине позволяет быстро добиваться результатов, сообщает Financial Times со ссылкой на украинские данные. По данным газеты, за последние несколько месяцев эффективность поражения целей выросла в три раза, став наиболее высокой с февраля 2022 года.

Проблема не в том, что противовоздушная оборона Украины становится хуже. Но мы видим, что новые тактики атаки роем при БПЛА, летящих теперь на большей высоте, делают их более эффективными. Увеличение масштабности запусков перегружает системы ПВО, что повышает вероятность попаданий, — сообщил изданию сотрудник Центра стратегических и международных исследований Ясир Аталан.

В издании также обратили внимание на «тактические нововведения» российской стороны, благодаря которым созданы дроны, способные «летать быстрее и выходить за пределы досягаемости установленных на грузовиках пулеметов», которые украинские военные обычно используют для уничтожения БПЛА.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разработал бортовую оптическую навигационную систему (БОНС) для обеспечения полетов гражданских дронов. Систему опробуют в зоне СВО. БОНС используется вместе с бортовой инерциальной навигационной системой (ИНС) и служит датчиком для ее коррекции. С помощью новой технологии планируют решить проблему отсутствия или подавления сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС).