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23 июля 2025 в 00:22

Силы ПВО перехватили 51 украинский дрон почти за три часа

Минобороны РФ: ПВО сбили 51 беспилотник над семью регионами страны

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 22 июля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушные атаки были зафиксированы над семью регионами страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Основная часть воздушных целей (28 БПЛА) была нейтрализована над Брянской областью. Еще 10 дронов сбито над Курской областью, шесть — над Ростовской, четыре — над Орловской.

Уничтожен один БПЛА над территорией Калужской области, один над территорией Тульской области, один над территорией Липецкой области, — указано в сообщении.

Операция по противовоздушной обороне проводилась с 21:00 до 23:40 по московскому времени. Всего за менее чем три часа российские ПВО предотвратили потенциальные атаки на стратегически важные объекты.

Ранее сообщалось, что за сутки российские силы ПВО уничтожили 259 украинских беспилотников. Также были перехвачены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

До этого стало известно, что у России есть эффективные способы борьбы с украинскими беспилотниками. В их числе можно назвать особые радиолокационные станции отечественного производства.

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