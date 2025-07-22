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22 июля 2025 в 13:49

Над Россией перехватили две ракеты большой дальности «Нептун»

МО: силы ПВО сбили ракеты «Нептун» и 259 украинских дронов за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки российские силы ПВО уничтожили 259 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также были перехвачены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что двое сотрудников МЧС России пострадали при тушении пожара в ДНР. Огнеборцев атаковал украинский беспилотник, когда они прибыли ликвидировать возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Петровском районе Донецка. Старший пожарный и водитель были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма».

Тем временем начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев рассказал, что у России есть эффективные способы борьбы с украинскими беспилотниками. По его словам, в их числе можно назвать особые радиолокационные станции отечественного производства. Кроме того, добавил собеседник, существуют и ударные средства, позволяющие отражать атаки БПЛА.

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