На Украине сотрудники ТЦК похитили журналиста

Сотрудники территориального центра комплектования Днепропетровской области избили и похитили журналиста Алексея Бровченко, сообщает портал «Страна». Первым о пропаже Бровченко рассказал нардеп Артем Дмитрук. Бровченко подвергся нападению у магазина в своем селе, после чего вызвал полицию. Однако вместе с нарядом к нему приехали сотрудники ТЦК, они напали на Алексея прямо на территории его частного домовладения. К избиению вскоре присоединились неизвестные в балаклавах, приехавшие на белом микроавтобусе, после чего журналиста насильно увезли в неизвестном направлении.

Супруга Бровченко, также пострадавшая при нападении, попыталась подать заявление о похищении человека, однако в отделении полиции ей отказали. Правоохранители мотивировали свои действия тем, что произошедшее является «законными мобилизационными мероприятиями», несмотря на факт проникновения на частную территорию и применение физической силы. Соседи журналиста связывают все произошедшее с профессиональной деятельностью Алексея.

По словам народного депутата Дмитрука, нападение — это спланированная месть журналисту за его разоблачения коррупционных схем местных чиновников. На данный момент местонахождение Бровченко остается неизвестным.

Ранее мобилизованный глава украинского Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил о своем переводе в зону активных боев под Купянск. Общественник назвал отправку в «зону поражения» попыткой властей избавиться от него из-за критики антикоррупционной политики и руководства страны.