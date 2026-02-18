Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 23:42

Песков поставил на место США в ядерном вопросе к России и Китаю

Песков заявил о соблюдении Россией и Китаем моратория на ядерные испытания

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия и Китай остаются привержены мораторию на ядерные испытания и не нарушали его, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он опроверг соответствующие обвинения со стороны США, передает пресс-служба Кремля.

Были заявления [США] о выходе из моратория по ядерным испытаниям. Что, дескать, мораторий был нарушен китайцами и русскими. Но это не так. Ни китайцы, ни русские не нарушали его. Мы слышали с вами заявления из Пекина о том, что Пекин решительно отвергает подобные обвинения и остается приверженным мораторию, — сказал Песков.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуться к проведению ядерных испытаний на «равной основе» с Россией и Китаем. Он отметил, что речь не идет о взрывах мегатонного класса в атмосфере.

До этого экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила мнение, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, допустив истечение ДСНВ. Она выразила надежду на возобновление усилий по ядерному сдерживанию.

Кроме того, Эстония выразила готовность разместить на своей земле ядерное оружие, если такое решение примет НАТО, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что республика не имеет доктринальных ограничений для подобного шага в соответствии с оборонными планами Альянса.

