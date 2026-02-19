Срок ожидания, жизнь после: ответ врача на топ вопросов о пересадке почки

Трансплантация почки — наиболее востребованный тип пересадки органов во всем мире, и потребность в таких операциях растет каждый год. Директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Минздрава России, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье в интервью NEWS.ru рассказал, при каких заболеваниях требуется пересадка почки и кто может стать донором.

При каких заболеваниях требуется трансплантация почки

Трансплантация требуется, когда отказали оба парных органа, так как одна почка может обеспечивать полноценную работу организма. Самые частые заболевания, которые приводят к хронической почечной недостаточности: сахарный диабет, гломерулонефрит, поликистоз почек и врожденные аномалии развития.

Могут ли родственники стать донорами почки

Возможности родственного донорства могут существенно сократить срок ожидания для пациента и облегчить жизнь тяжелобольному человеку. В случаях с детьми такие операции позволяют избежать длительного диализа, что особенно важно для роста и развития ребенка. Донорами почки становятся мамы и папы, бабушки и дедушки, тети, дяди и даже сестры и братья, достигшие 18 лет.

Если речь о взрослых пациентах, то родственные трансплантации тоже успешно выполняются — важно, чтобы в семье нашелся подходящий по совместимости человек, готовый на этот важный шаг. В российской практике таких случаев тысячи. После операции донор — здоровый человек, который живет обычной жизнью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гемодиализ — временная мера или пожизненная

Гемодиализ — вид заместительной почечной терапии, который может применяться у пациентов с хронической почечной недостаточностью, чтобы компенсировать работу отказавших почек. Процедуру обычно проводят несколько раз в неделю: пациент приезжает в специализированный центр, и на несколько часов его подключают к аппарату, который очищает кровь. Для проведения процедуры имплантируется временный или постоянный катетер или формируется «диализный доступ» — артериовенозная фистула. Процедуры требуют от пациента времени, постоянной «привязки» к диализному центру и переносятся совершенно по-разному.

Также существует перитонеальный диализ — для его проведения проводится имплантация катетера в брюшную полость. Процедура более травматична, и проводить диализную терапию сразу нельзя, требуется время на заживление. После этого несколько раз в день больному необходимо заливать диализный раствор через катетер в брюшную полость, а затем сливать.

Люди могут жить на диализе годами, но, конечно, предпочтительным методом заместительной почечной терапии является трансплантация. Эта операция позволяет человеку жить полноценной жизнью.

Сколько нужно ждать донорскую почку

Если пересадка предстоит от прижизненного донора, то подготовка плановая: донор и будущий реципиент проходят обследование, назначается дата операции. Очень важно знать, что в России прижизненное донорство — только родственное. Это исключает коммерцию или давление.

Родственный донор — это абсолютно здоровый человек как до операции, так и после нее. Это один из приоритетов трансплантологов. Важными критериями являются возраст от 18 лет, добровольное согласие и отсутствие противопоказаний, таких как онкологические и инфекционные заболевания.

Сроки ожидания органа от посмертного донора предугадать невозможно, и в этих реалиях существует мировое трансплантационное сообщество. Это может быть несколько месяцев или даже дней, а может быть несколько лет. Данные пациента вносятся в специальную базу, «лист ожидания», и при появлении органа системно проводится анализ наибольшей совместимости. Новую почку получает тот, у кого наилучшие критерии совместимости. В приоритете — дети и больные в ургентном листе ожидания, то есть те, чье состояние является критическим.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жизнь после пересадки почки: какие ограничения

Пересадка любого органа — высокотехнологичное хирургическое вмешательство. Существует период реабилитации, когда необходимо избегать физических нагрузок и придерживаться некоторых ограничений, — как правило, это особенно актуально в первые месяцы после операции.

Кроме того, пациентам необходимо принимать иммуносупрессивную терапию, чтобы избежать отторжения органа, и раз в год проходить контрольное обследование. Как и здоровым людям, им рекомендуется придерживаться принципов правильного питания, избегать пагубных привычек и уделять внимание физической активности.

Важно понимать, что реципиенты почки — это люди, которые не имеют существенных ограничений. Они возвращаются к привычным делам, заводят семьи, трудятся, и со стороны невозможно сказать, что у этого человека было несовместимое с жизнью заболевание.

Где делают операции по пересадке почки?

Трансплантация почки сегодня выполняется более чем в 55 медицинских учреждениях России. Один из приоритетов отечественной трансплантологии — сделать эту помощь максимально доступной для всех граждан. Операции бесплатны для пациентов по программе Госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи, а с 2026 года отнесены к высокотехнологичным видам медицинской помощи, выполняемым в рамках базовой программы ОМС.

Трансплантацию часто называют вершиной хирургии, поэтому все региональные команды проходят обучение во флагманском центре — НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Именно там накоплен самый большой опыт таких операций. Врачи не только участвуют в ведении пациентов, обсуждают сложные клинические случаи, развивают навыки и присутствуют на операциях, но и перенимают опыт ведения реципиента в послеоперационном периоде.

