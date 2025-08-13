Нефролог раскрыла, может ли черный чай погубить почки

Негативно повлиять на почки может не черный чай, а напиток с фруктовыми и травяными добавками, особенно при чрезмерном употреблении, заявила NEWS.ru заведующая нефрологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России Наталья Чеботарева. По ее словам, умеренное потребление черного чая не вредит здоровью, но из-за крепости он может быть опасен для людей с повышенным давлением.

Небольшое или умеренное потребление черного чая может быть частью здорового рациона. Важно учитывать, что чай содержит кофеин, поэтому крепко заваренный напиток не рекомендуется людям с артериальной гипертензией, так как может повышать давление. Отдельного внимания заслуживают травяные чаи. Несмотря на данные о положительном влиянии некоторых растений на почки, существуют и исследования, подтверждающие токсическое действие отдельных компонентов. Относительно безопасными при заболеваниях почек считаются мята, имбирь и ромашка. Однако даже такие чаи не рекомендуются в больших количествах, особенно при повышенном уровне калия в крови, поскольку травы и фрукты в составе могут дополнительно повышать его, — пояснила Чеботарева.

Она добавила, что влияние на почки популярных добавок к чаю, таких как молоко или подсластители, до конца не изучено. Поэтому, по ее словам, даже некрепкий черный чай лучше пить в меру. Врач посоветовала употреблять не более четырех чашек напитка в день.

Влияние распространенных добавок к чаю, таких как молоко или подсластители, на здоровье почек при регулярном и обильном употреблении напитка до конца не изучено. Поэтому даже некрепкий черный чай следует употреблять с умеренностью — не более трех-четырех чашек в день, как рекомендовано для здорового человека, — резюмировала Чеботарева.

Ранее немецкие ученые заявили, что оптимальным временем для употребления кофеина являются первые 2,5 часа после пробуждения. По их словам, именно в этот период, если выпить чай или кофе, наблюдается наибольший положительный эффект на эмоциональное состояние.