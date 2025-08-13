Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 07:05

Нефролог раскрыла, может ли черный чай погубить почки

Врач Чеботарева: почкам может навредить чай с травяными и фруктовыми добавками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Негативно повлиять на почки может не черный чай, а напиток с фруктовыми и травяными добавками, особенно при чрезмерном употреблении, заявила NEWS.ru заведующая нефрологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России Наталья Чеботарева. По ее словам, умеренное потребление черного чая не вредит здоровью, но из-за крепости он может быть опасен для людей с повышенным давлением.

Небольшое или умеренное потребление черного чая может быть частью здорового рациона. Важно учитывать, что чай содержит кофеин, поэтому крепко заваренный напиток не рекомендуется людям с артериальной гипертензией, так как может повышать давление. Отдельного внимания заслуживают травяные чаи. Несмотря на данные о положительном влиянии некоторых растений на почки, существуют и исследования, подтверждающие токсическое действие отдельных компонентов. Относительно безопасными при заболеваниях почек считаются мята, имбирь и ромашка. Однако даже такие чаи не рекомендуются в больших количествах, особенно при повышенном уровне калия в крови, поскольку травы и фрукты в составе могут дополнительно повышать его, — пояснила Чеботарева.

Она добавила, что влияние на почки популярных добавок к чаю, таких как молоко или подсластители, до конца не изучено. Поэтому, по ее словам, даже некрепкий черный чай лучше пить в меру. Врач посоветовала употреблять не более четырех чашек напитка в день.

Влияние распространенных добавок к чаю, таких как молоко или подсластители, на здоровье почек при регулярном и обильном употреблении напитка до конца не изучено. Поэтому даже некрепкий черный чай следует употреблять с умеренностью — не более трех-четырех чашек в день, как рекомендовано для здорового человека, — резюмировала Чеботарева.

Ранее немецкие ученые заявили, что оптимальным временем для употребления кофеина являются первые 2,5 часа после пробуждения. По их словам, именно в этот период, если выпить чай или кофе, наблюдается наибольший положительный эффект на эмоциональное состояние.

напитки
советы
врачи
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ выбили ВСУ и заняли стратегические высоты на одном из направлений СВО
Более 45 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы
«Может изменить расклад сил»: в КНР высоко оценили ракету «Буревестник»
Нефролог раскрыла, может ли черный чай погубить почки
Школьники могут остаться без домашних заданий по предложению Госдумы
Прополка, полив, удобрения: как cобрать два урожая с грядки в августе
Ливневый апокалипсис в Приморье вызовет сильный шторм
Названы пять опасных болезней, о которых говорит появление пигментных пятен
Средства ПВО отразили атаку на три района Ростовской области
РСЗО «Ураган» смела командный пункт ВСУ в ДНР
Юрист ответил, можно ли не оплачивать счет в кафе за сбежавшего со свидания
Известного российского рэпера обязали выплатить долг за «коммуналку»
Психолог развеяла один из главных мифов о сексе
Стало известно, как оружие из России повлияло на конфликт Индии и Пакистана
Творожная запеканка на завтрак: мягкая, нежная и очень простая
Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде
Россиянам дали советы, как не потерять деньги из-за самозапрета на кредиты
«Все покупали за свой счет»: пленный раскрыл правду о порядках в ВСУ
Названы пагубные последствия хронического стресса для сердца
Спецслужбы Украины активизировались на двух направления
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.