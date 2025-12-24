Ликер из белого шоколада за 10 минут: нежный и пьянящий!

Белый шоколад – 90 г; сливки жирностью 15–20% — 150 мл; сгущенное молоко — 45 г; ванильный экстракт — 1⁄2 ч. ложки; водка — 90 мл.

Разломайте шоколадную плитку на кусочки — она станет основой вашего нежного ликера. Налейте 100 мл сливок в кастрюльку или сотейник и слегка подогрейте на слабом огне, не кипятите. Добавьте шоколадные кусочки и дайте постоять минуту: тепло раскроет его кремовую сладость. Аккуратно перемешайте венчиком до идеальной однородной глазури — вот и первый шаг к домашнему шедевру!

Теперь влейте оставшиеся сливки, порцию сгущенного молока и ароматный ванильный экстракт — масса станет густой и бархатистой. В конце введите водку: она придаст легкую остроту. Перемешайте. Охлаждайте в холодильнике в течение пары часов — так вкус раскроется полностью. Храните в стерильной бутылке не дольше 30 дней. Идеально для праздника или просто так!

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ранее мы поделились рецептом изысканного салата «Французская любовница».