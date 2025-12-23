Новый год-2026
Уютное чудо для Нового года: венгерский многослойный «Добош». Не торт, а хрустящая сладость с шоколадным кремом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот торт — визитная карточка венгерской кондитерской традиции, где царят идеальный баланс и контраст текстур. Его прелесть в чередовании тончайших, по-бисквитному нежных, но при этом хрустящих коржей и бархатного шоколадного крема, а завершает композицию блестящая карамельная глазурь, которая раскалывается под ножом, как ледяная гладь. Это не просто десерт, а архитектурное сооружение, где каждый слой играет свою важную роль.

Для коржей приготовьте: 6 яиц, 150 г сахара, 150 г муки. Для шоколадного крема: 250 г сливочного масла, 200 г сахарной пудры, 2 ст. ложки какао, 100 г темного шоколада, 50 мл молока. Для карамели: 150 г сахара. Яйца взбейте с сахаром до пышности, аккуратно введите муку. Тесто разделите на 7–8 частей, каждую выпеките на пергаменте в виде тонкого коржа при 200 °C 5–7 минут, сразу обрезая по шаблону. Для крема растопите шоколад с молоком, масло взбейте с сахарной пудрой, добавьте какао и остывший шоколад. Соберите торт, промазывая коржи кремом. Для карамели растопите сахар в сотейнике до золотистого цвета, быстро вылейте на последний корж, разровняйте и сразу нарежьте на сегменты, пока не застыла. Дайте торту настояться несколько часов, чтобы коржи пропитались.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

