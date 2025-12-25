Захарова призвала россиян отказаться от поездок в одну европейскую страну Захарова: МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Германию

МИД России просит граждан воздержаться от поездок в Германию без особой необходимости, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это связано с многочисленными случаями нарушения прав россиян на границе.

Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений, — сказала она.

Ранее в декабре Анна Семак, жена главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сообщила, что их задержали в аэропорту Мюнхена. По ее словам, это произошло, когда они отправлялись обратно в Россию. Она объяснила, что по новым законам Евросоюза граждане России не имеют права вывозить товары, стоимость которых превышает €300 (28 тыс. рублей). При этом в Германию они приехали по медицинским вопросам.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев осудил действия немецких таможенников. По его словам, времена непростые и россиянам во избежание агрессии в свою сторону сейчас надо «очень аккуратно соблюдать» нормы и ограничения, которые действуют в Европе.