Военные запустили с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1а»

Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны РФ. Боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил обеспечил своевременный отрыв и полет ракеты.

На борту носителя находился космический аппарат, предназначенный для выполнения задач в интересах военного ведомства. Все предстартовые операции и сам запуск прошли без технических сбоев под контролем наземных средств автоматизированного управления. Это очередной плановый запуск в рамках программы по укреплению орбитальной группировки России.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскосмоса с успехом завершили огневые тесты первой ступени перспективного носителя «Союз-5». В ходе испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности был задействован мощнейший кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ, который работал в течение запланированных 160 секунд, развивая тягу в 800 тонн.