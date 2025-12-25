Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 17:37

Военные запустили с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1а»

Минобороны РФ отчиталось о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а»

«Союз-2.1а»
Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны РФ. Боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил обеспечил своевременный отрыв и полет ракеты.

На борту носителя находился космический аппарат, предназначенный для выполнения задач в интересах военного ведомства. Все предстартовые операции и сам запуск прошли без технических сбоев под контролем наземных средств автоматизированного управления. Это очередной плановый запуск в рамках программы по укреплению орбитальной группировки России.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскосмоса с успехом завершили огневые тесты первой ступени перспективного носителя «Союз-5». В ходе испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности был задействован мощнейший кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ, который работал в течение запланированных 160 секунд, развивая тягу в 800 тонн.

