25 декабря 2025 в 17:30

Пятнистая гостья из тайги повадилась гулять вблизи жилых домов

В Томской области рысь уже две недели то и дело подходит к жилым домам

Рысь стала регулярно появляться в поселке Томской области, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Мохнатую хищницу замечают уже около двух недель: она подходит близко к домам и обнюхивает их.

По словам охотоведов, такое поведение для рыси нетипично. Обычно эти животные избегают человека и держатся в глубине тайги, однако в этот раз хищницу видели всего в 20 километрах от областной столицы.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии запустили горячую линию по бобрам. Причиной стал рост их популяции, что приводит к повреждению инфраструктуры и гибели насаждений. Только за последние 14 лет численность бобров в стране выросла втрое: с 1,6 тыс. особей в 2008 году до 4,9 тыс. в 2022-м. Зимой животные разрушают дороги и валят деревья, чтобы построить жилище.

До этого стало известно, что в Новосибирском зоопарке поселился снежный барс из Челябинска. Животного зовут Серебряна. Животное еще привыкает к новой обстановке и редко выходит из укрытий. На старом месте Серебряна также предпочитала не привлекать к себе лишнее внимание.

