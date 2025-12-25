Пятнистая гостья из тайги повадилась гулять вблизи жилых домов В Томской области рысь уже две недели то и дело подходит к жилым домам

Рысь стала регулярно появляться в поселке Томской области, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Мохнатую хищницу замечают уже около двух недель: она подходит близко к домам и обнюхивает их.

По словам охотоведов, такое поведение для рыси нетипично. Обычно эти животные избегают человека и держатся в глубине тайги, однако в этот раз хищницу видели всего в 20 километрах от областной столицы.

