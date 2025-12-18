В Новосибирский зоопарк привезли снежного барса из Челябинска

В Новосибирском зоопарке поселился снежный барс из Челябинска, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу организации. Кличка животного — Серебряна.

Мы будем следить за тем, как проходит адаптация Серебряны, и делиться с вами всеми трогательными моментами. Давайте вместе пожелаем ей скорейшего привыкания и счастья в новом доме, — рассказали представители зоопарка.

Отмечается, что животное еще привыкает к новой обстановке и редко выходит из укрытий. На старом месте Серебряна также предпочитала оставаться в тени и вела себя спокойно.

