18 декабря 2025 в 14:47

В Новосибирский зоопарк привезли снежного барса из Челябинска

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Lubos Chlubny/Global Look Press
В Новосибирском зоопарке поселился снежный барс из Челябинска, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу организации. Кличка животного — Серебряна.

Мы будем следить за тем, как проходит адаптация Серебряны, и делиться с вами всеми трогательными моментами. Давайте вместе пожелаем ей скорейшего привыкания и счастья в новом доме, — рассказали представители зоопарка.

Отмечается, что животное еще привыкает к новой обстановке и редко выходит из укрытий. На старом месте Серебряна также предпочитала оставаться в тени и вела себя спокойно.

Ранее сообщалось, что манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме. По словам сотрудников, сейчас палласов кот весит 6,8 килограмма — в период зажировки организм манулов по-особенному усваивает пищу и активно запасает жир.

