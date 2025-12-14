Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку к зиме

Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе зверинца. По словам сотрудников, сейчас палласов кот весит 6,8 килограмма. Специалисты объяснили, что в период зажировки организм манулов по-особенному усваивает пищу и активно запасает жир.

Зажировка прошла хорошо. Шу весит 6,8 килограмма, Намика — 6,3 килограмма, Свэн — 4,5 килограмма в силу возраста. Они стали уже менее активными и аппетит поубавился, — подчеркнули собеседники агентства.

Отмечается, что в холодное время года все питательные вещества из кормов уходят в «стратегический жирок». Однако «шаровидность» манулов зимой, в первую очередь, связана с густотой меха. На одном квадратном сантиметре кожи спины этого животного растет около девяти тысяч шерстинок, добавили киперы.

Ранее сообщалось, что манул Тимофей из Московского зоопарка тоже завершил зажировку. Сейчас его вес достигает 6,5 килограмма. Тимофей чувствует себя хорошо и полностью готов к наступающим холодам, заверили сотрудники зверинца.

До этого стало известно, что в метасловарь русского языка был официально добавлен термин «зажировка», обозначающий осенний набор веса животными. Решение о включении этого слова приняли эксперты лингвистического портала «Грамота.ру».