Русский язык обогатился новым словом благодаря манулу Тимофею

Термин «зажировка», обозначающий осенний набор веса животными, был официально добавлен в метасловарь русского языка, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. Решение о включении этого слова приняли эксперты лингвистического портала «Грамота.ру».

По данным лингвистов, новое слово четко описывает важный биологический процесс накопления жировых запасов перед зимой. Данный ресурс необходим многим видам животных для успешной зимней спячки или выживания в период нехватки корма.

Изначально этот профессиональный жаргонизм использовался только смотрителями и биологами в стенах зоопарка. Однако благодаря историям о мануле по кличке Тимофей слово постепенно завоевало популярность в социальных сетях и публикациях СМИ.

Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. Это наглядный пример того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья, — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Ранее сообщалось, что Тимофей завершил зажировку к зиме. Сейчас его вес достигает 6,5 килограмма. Время окончания зажировки индивидуально и зависит от погоды. Отмечалось, что манул чувствует себя хорошо и полностью готов к наступающим холодам.