Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 11:30

Русский язык обогатился новым словом благодаря манулу Тимофею

Термин «зажировка» официально вошел в метасловарь русского языка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Термин «зажировка», обозначающий осенний набор веса животными, был официально добавлен в метасловарь русского языка, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. Решение о включении этого слова приняли эксперты лингвистического портала «Грамота.ру».

По данным лингвистов, новое слово четко описывает важный биологический процесс накопления жировых запасов перед зимой. Данный ресурс необходим многим видам животных для успешной зимней спячки или выживания в период нехватки корма.

Изначально этот профессиональный жаргонизм использовался только смотрителями и биологами в стенах зоопарка. Однако благодаря историям о мануле по кличке Тимофей слово постепенно завоевало популярность в социальных сетях и публикациях СМИ.

Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. Это наглядный пример того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья, — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Ранее сообщалось, что Тимофей завершил зажировку к зиме. Сейчас его вес достигает 6,5 килограмма. Время окончания зажировки индивидуально и зависит от погоды. Отмечалось, что манул чувствует себя хорошо и полностью готов к наступающим холодам.

Россия
русский язык
манулы
термины
Московский зоопарк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт опроверг новый миф об опасности фруктозы
Помощник Путина высказался об измененном мирном плане по Украине
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд
Известного рэпера выбрали почетным тренером олимпийской сборной США
Психолог назвала неочевидный способ борьбы с предновогодним стрессом
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.