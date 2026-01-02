Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 января, фото, видео

Панда Катюша дарит хорошее настроение гостям зоопарка. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 2 января?

Как Катюша веселит гостей зоопарка

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша играет в уличном вольере. Видео было снято гостями зоопарка, за кадром слышен детский смех.

«Дорогие мои друзья! Наш зоопарк — это не просто звери, это маленькая сказка, где каждый уголок наполнен смехом и удивлением. Хотите сами убедиться? Послушайте звонкий колокольчик детского смеха! Сегодня, уходя из зоопарка, наш маленький гость, унесет в своем сердечке искорку радости и волшебства! Приходите к нам всей семьей! Наш чудесный мир зверюшек ждет вас, чтобы подарить вам незабываемые, теплые моменты и самые счастливые воспоминания, которые еще долго будут вас согревать!» — подписала кадры Акулова.

Пользователи Сети в комментариях подтвердили, что никогда не уходят из зоопарка с плохим настроением, а также отметили, что Катюша всегда дарит радость.

«Как придешь в зоопарк, настроение, действительно, поднимается! Такие классные все зверюшки, но Катюша все равно любимица»;

«Катя всегда дарит радость и хорошее настроение!»;

«Катюша всегда поднимет настроение», — написали фолловеры.

Как Жуи проводит новогодние праздники

Светлана Акулова также показала снимки, на которых папа Катюши, большая панда Жуи, запечатлен во время новогодних праздников. В кадре животное то играет, то ест бамбук.

«Жуи знает толк в отдыхе! То активно играет, то наслаждается бамбуком. Отличный пример, как провести новогодние праздники с удовольствием и пользой! А как проходят ваши зимние каникулы?» — обратилась к подписчикам директор столичного зоопарка.

Россияне рассказали, что проводят праздники так же, как Жуи.

«Я один в один, как Жуи, провожу праздники! То немного поактивничаю, то поем. И так по кругу»;

«Я больше ем, чем занимаюсь спортом, если честно. А Жуи — красавчик! Все по расписанию»;

«Я сегодня на каток, а после — сразу вкусно покушать», — прокомментировали они.

Читайте также:

Королевская семья Британии: последние новости, вторжение в дом Миддлтон

Что будет с рублем? Курс сегодня, 2 января, что с долларом, евро и юанем

Погода в Москве в пятницу, 2 января: ждать ли сильных морозов и снегопада