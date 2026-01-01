Погода в Москве в пятницу, 2 января: ждать ли сильных морозов и снегопада

В Москве и Московской области завтра, 2 января, ожидаются метели и морозы, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 2 января

В Москве завтра, 2 января, ожидаются осадки в виде снега и метели.

«2 января будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от -16 до -14 градусов, по области — от -19 до -14. Днем облачно, снег, местами метель. Температура днем в Москве — от -8 до -6 градусов, по области — от -11 до -6 градусов. Ветер южной четверти, 6–11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погоду в российской столице 2 января будет определять антициклон.

«В регион заглянет малооблачный гребень антициклона, из-за чего воздух в мегаполисе остынет до -15 градусов, по области местами - до -20 градусов, а вот с наступлением дня скажется приближение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном: небо нахмурится, с 15:00 начнутся обложные снегопады, усилится ветер, завьюжат метели с ухудшением видимости до 1–4 км, сугробы в городе вырастут до 25 сантиметров, температура повысится до -11 градусов», — рассказал метеоролог.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 2 января

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 января в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -14 градусов.

«2 января будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, утром и днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью — от -14 до -12 градусов. Температура днем — от -10 до -8 градусов. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, 2 января в Северной столице в ночные и утренние часы температура воздуха опустится до -15 градусов, а из-за ветра, дующего со скоростью 4–7 м/с с востока и юго-востока, ощущаться она будет как -18 градусов. Осадков в первую половину дня не ожидается, небо будет облачным.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К полудню температура немного повысится, однако не выйдет за пределы -11 градусов, а ощущаться по-прежнему будет значительно холоднее, около -16 градусов. Температура вечером и ночью стабильно сохранится на уровне — от -9 до -11 градусов, а ветер ослабнет незначительно. Атмосферное давление в течение дня будет пониженным, около 743–745 мм ртутного столба.

