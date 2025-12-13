Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 10:46

Манул Тимофей начнет получать меньше крыс

Манулу Тимофею начнут давать меньше крыс и перепелов после завершения зажировки

Манул Тимофей в вольере Московского зоопарка Манул Тимофей в вольере Московского зоопарка Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Рацион манула Тимофея из Московского зоопарка сократят после завершения зажировки, ему начнут давать меньше лабораторных крыс и сельскохозяйственных перепелов, заявил начальник отдела «Млекопитающие» зоопарка Михаил Брагин. По его словам, которые приводит ТАСС, меню манула остается неизменным каждый год.

Вот он сейчас достиг своего зимнего веса и будет получать их поменьше, потому что организм манула рассчитан на очень суровую центральноазиатскую зиму. И хотя у нас зима мягкая, мы все равно моделируем ситуацию вот этой зимней бескормицы, — отметил он.

В конце ноября Ленинградский зоопарк сообщил о поиске пары для манула по кличке Шу, которому в следующем году исполнится три года. Сотрудники учреждения ведут переговоры, чтобы подобрать подходящую невесту и создать несколько непересекающихся генетических линий.

Ранее сообщалось, что красноярский манул по кличке Борис усердно готовился к холодам и устроил себе настоящую зимнюю зажировку, набрав вес почти до 6,4 килограмма. Текущие показатели кота — 6380 граммов — полностью соответствуют плану «зимнего комфорта» для этого вида.

