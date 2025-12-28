Коллекция Московского зоопарка пополнилась новыми экзотическими животными

Московский зоопарк встретил новых экзотических животных — его коллекцию пополнили две ехидны и один полосатый кускус, сообщили в пресс-службе учреждения. Там отметили, что таких зверей в России больше нигде не увидеть. Сейчас они находятся в служебных помещениях под наблюдением зоологов и осваиваются на новом месте.

Представители зоопарка не исключили, что через какое-то время кускус может появиться на экспозиции. При этом учреждение уже имеет опыт содержания австралийских обитателей.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что панда Катюша обрадовалась из-за выпавшего в столице снега. Она также опубликовала соответствующее видео. На кадрах Катюша валяется в снегу и играет с куском бревнышка.

Тем временем в Ленинградском зоопарке манул Шу завершил зажировку к зиме. По словам сотрудников, сейчас палласов кот весит 6,8 килограмма. В период зажировки организм манулов по-особенному усваивает пищу и активно запасает жир.