Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 16:51

Коллекция Московского зоопарка пополнилась новыми экзотическими животными

Две ехидны и полосатый кускус прибыли в Московский зоопарк

Полосатый кускус Полосатый кускус Фото: t.me/svetlanaakulova1*
Читайте нас в Дзен

Московский зоопарк встретил новых экзотических животных — его коллекцию пополнили две ехидны и один полосатый кускус, сообщили в пресс-службе учреждения. Там отметили, что таких зверей в России больше нигде не увидеть. Сейчас они находятся в служебных помещениях под наблюдением зоологов и осваиваются на новом месте.

Эти ночные животные нечасто содержатся в зоопарках Евразии, в нашей стране их больше нигде нельзя увидеть. Пока зверьки осваиваются на новом месте в служебных помещениях под наблюдением зоологов, — говорится в сообщении.

Представители зоопарка не исключили, что через какое-то время кускус может появиться на экспозиции. При этом учреждение уже имеет опыт содержания австралийских обитателей.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что панда Катюша обрадовалась из-за выпавшего в столице снега. Она также опубликовала соответствующее видео. На кадрах Катюша валяется в снегу и играет с куском бревнышка.

Тем временем в Ленинградском зоопарке манул Шу завершил зажировку к зиме. По словам сотрудников, сейчас палласов кот весит 6,8 килограмма. В период зажировки организм манулов по-особенному усваивает пищу и активно запасает жир.

Москва
зоопарки
животные
звери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бельгия вышла из туалетного кризиса
В метро Киева неизвестные изрезали ножом лицо мужчине
Девять собак погибли в огненной ловушке
«Серьезный шаг»: депутат о временном прекращении огня в районе ЗАЭС
Раскрыта огневая обстановка у Запорожской АЭС на фоне ремонта
В Петербурге школьники подрались из-за флага Израиля
Суд арестовал петербуржца за секс со школьницами в подъездах
Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
В Роспотребнадзоре оценили готовность России к новым эпидемиям
Путин подписал важный закон для добровольцев
Коллекция Московского зоопарка пополнилась новыми экзотическими животными
Канадская теннисистка защитила Курникову от шквала критики
Хоккеист уронил Лукашенко во время матча
Власти Москвы пошли на эксперимент с ИИ
Михалков ответил на вопрос о пролившем вино на Путина друге
Одной стране предрекли падение рождаемости до уровня 1899 года
Италию обвинили в смерти свободной партийной политики
Стало известно о судьбе пропавшей в Тверской области женщины с ребенком
В европейской стране переименовали 19 улиц из-за советского прошлого
Немцы вынуждены затягивать пояса из-за роста цен на продукты
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.