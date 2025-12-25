Швейцарию захватит «бобровый» бум

Власти Швейцарии запустили горячую линию по бобрам, сообщает The Guardian. Причиной стал рост их популяции, что, в свою очередь, приводит к повреждению инфраструктуры и гибели насаждений.

Специалисты не только анализирует ущерб от животных, но также оказывает психологическую поддержку людям. Так, например, владелице векового дуба, испорченного грызунами, порекомендовали защитить остальные деревья металлической сеткой. По данным издания, за последние 14 лет численность бобров в стране выросла втрое — с 1,6 тыс. особей в 2008 году до 4,9 тыс. в 2022-м. Зимой их активность достигает пика: животные разрушают дороги и валят деревья, строя жилища.

До этого ученые выяснили, что люди заняли седьмое место среди самых моногамных млекопитающих. Первую строчку заняли калифорнийские оленьи мыши — они показали максимальную долю полнородных братьев и сестер.

Тем временем в Англии будет запрещено приготовление живых лобстеров и крабов в кипящей воде. Запрет будет основан на законе, принятом в 2022 году, который признал декаподов (омаров, крабов, лангустов) и головоногих (осьминогов) разумными существами.