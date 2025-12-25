Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 11:22

Швейцарию захватит «бобровый» бум

Власти Швейцарии запустили горячую линию для пострадавших от бобров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти Швейцарии запустили горячую линию по бобрам, сообщает The Guardian. Причиной стал рост их популяции, что, в свою очередь, приводит к повреждению инфраструктуры и гибели насаждений.

Специалисты не только анализирует ущерб от животных, но также оказывает психологическую поддержку людям. Так, например, владелице векового дуба, испорченного грызунами, порекомендовали защитить остальные деревья металлической сеткой. По данным издания, за последние 14 лет численность бобров в стране выросла втрое — с 1,6 тыс. особей в 2008 году до 4,9 тыс. в 2022-м. Зимой их активность достигает пика: животные разрушают дороги и валят деревья, строя жилища.

До этого ученые выяснили, что люди заняли седьмое место среди самых моногамных млекопитающих. Первую строчку заняли калифорнийские оленьи мыши — они показали максимальную долю полнородных братьев и сестер.

Тем временем в Англии будет запрещено приготовление живых лобстеров и крабов в кипящей воде. Запрет будет основан на законе, принятом в 2022 году, который признал декаподов (омаров, крабов, лангустов) и головоногих (осьминогов) разумными существами.

животные
бобры
Швейцария
горячая линия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Германии мирный план Зеленского сравнили с бумажкой
«Расходный материал»: раскрыто, сколько тяжелых дронов необходимо ВС РФ
История с родившей в Чили женой депутата получила продолжение
Врач раскритиковала популярный миф о необходимых детям витаминах
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.