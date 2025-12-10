Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 14:32

Мыши и кроты «уничтожили» людей в моногамии

PRS: люди заняли седьмое место в рейтинге моногамных животных

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Люди заняли седьмое место среди самых моногамных млекопитающих, следует из исследования в журнале Proceedings of the Royal Society B. Первую строчку заняли калифорнийские оленьи мыши — они показали максимальную долю полнородных братьев и сестер.

На втором месте оказались африканские дикие собаки, на третьем — дамарандские кроты. Далее следуют мустачные тамарины, эфиопские волки и европейские бобры.

Исследователи сравнивали долю полнородных и неполнородных братьев и сестер у людей и у 34 видов животных. У людей показатель составил 66%, у бобров — 72%, у тамаринов — почти 78%. Более низкие показатели получили хищники и приматы: у волков показатель не превышает 46%, у горилл — 6%, у шимпанзе и дельфинов — порядка 4%.

Согласно исследованию, у большинства животных преобладает «гораздо более свободная модель размножения». Переход человека к преимущественно моногамной модели считается необычным с точки зрения эволюции, считают ученые.

Ранее психотерапевт Татьяна Поддубная рассказала, что измена может стать способом привлечь внимание партнера или вызвать его реакцию, когда другие методы общения перестают быть эффективными. Эксперт отметила, что один из партнеров может чувствовать унижение и одиночество, что иногда побуждает его искать утешение вне брака.

