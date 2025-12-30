Российский генерал рассказал о «коварных сюрпризах» от ВСУ в Новый год Генерал Попов не исключил диверсий со стороны ВСУ в Новый год

Возможность диверсий со стороны Вооруженных сил Украины в период новогодних праздников исключать нельзя, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, важно обеспечить усиленную охрану в местах массового скопления людей.

[В Новый год от ВСУ] могут быть неожиданные влеты дронов в российское воздушное пространство, какие-то удары и другие диверсионные действия, которые только можно придумать воспаленным сознанием деятелей типа [Кирилла] Буданова (глава ГУР Украины. — NEWS.ru) и [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), которое все это генерирует. Я думаю, что может быть любая гадость, чтобы как можно больше создать напряженность в праздничный день нашему народу, где бы наши русские люди ни находились. То есть я даже думаю, что где-то в местах интенсивного скопления наших туристов не исключено проявление такого рода действий, — высказался Попов.

Он подчеркнул, что в России будут предпринимать меры не только по предотвращению, но и по пресечению любых диверсионных атак. По словам генерала, это возлагает значительную ответственность на российские силовые структуры. Попов указал, что это касается систем противовоздушной обороны, патрулирования и наблюдения.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Владислава Зайцева к 22 годам заключения за диверсии в ДНР, совершенные по заданию СБУ. Его мать, признанная соучастницей, осуждена заочно на 10 лет.