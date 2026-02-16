В Кремле раскрыли, что делают власти в связи с нападениями на школы

Российские власти предпринимают необходимые меры безопасности в связи с участившимися случаями нападений в учебных заведениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этими вопросами занимаются МВД и других служб, передает РИА Новости.

Ранее [меры] неоднократно давались. Вы знаете, что МВД самостоятельно принимает меры. Другие службы принимают меры. И изданы уже и доведены до адресатов все соответствующие инструкции соответствующих министерств. Меры принимаются, — сказал Песков.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил: причины нападений подростков в школах заключаются в том, что их вербуют террористы. По его мнению, злоумышленники используют для этого видеоигры. Он добавил, что есть информация о причастности к этим атакам украинских террористов.

Прежде Лазаревский районный суд Сочи постановил поместить 13-летнего подростка в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сроком до 30 суток. Согласно материалам дела, ученик шестого класса с января 2026 года готовил теракт на территории своей школы.