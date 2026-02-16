Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан

В конце мая российский лидер Владимир Путин с государственным визитом посетит Казахстан, сообщили в Кремле. Соответствующее решение было объявлено в ходе телефонного разговора с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Президент также подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета

Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято, — говорится в сообщении.

Тем временем ректор МГИМО Анатолий Торкунов выразил мнение, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске показала значимость личного общения политиков. Он отметил, что разговор «глаза в глаза» помогает лучше понять собеседника и более эффективно проработать многие идеи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал, что Путин и Трамп поддерживают прекрасные отношения. По его словам, взаимное уважение лидеров способствовало достижению понимания в Анкоридже.