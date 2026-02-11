Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 15:04

В МИД рассказали об отношениях президентов России и США

Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают прекрасные отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. По его словам, взаимное уважение лидеров способствовало достижению понимания в Анкоридже, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Дух — в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом — прекрасный. Это на самом деле так, — отметил министр.

Также Лавров рассказал, что Россия рассчитывает, что возобновившийся диалог с США позволит достичь весомых результатов. В первую очередь, Москва заинтересована во взаимовыгодных экономических проектах.

Министр отметил, что Москва призывает США не покушаться на те части мира, которые далеки от Вашингтона. Он отметил, что эти территории никак не влияют на их безопасность.

Лавров также заявил, что Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса. Он обратил внимание, что выступающие за мир и порядок, основанный на западных правилах, применяют откровенно двойные стандарты. В качестве примера он привел ситуацию с Гренландией.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Сергей Лавров
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансист дала советы семьям с нестабильным доходом
Суд в Казани обязал мужчину отказаться от имени Исус Христос
Украинские спецслужбы оказались причастны к покушению на Алексеева
Лидер одной из стран СНГ не примет участия в первом заседании Совета мира
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В российском регионе обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.