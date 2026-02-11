В МИД рассказали об отношениях президентов России и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают прекрасные отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. По его словам, взаимное уважение лидеров способствовало достижению понимания в Анкоридже, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Дух — в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом — прекрасный. Это на самом деле так, — отметил министр.

Также Лавров рассказал, что Россия рассчитывает, что возобновившийся диалог с США позволит достичь весомых результатов. В первую очередь, Москва заинтересована во взаимовыгодных экономических проектах.

Министр отметил, что Москва призывает США не покушаться на те части мира, которые далеки от Вашингтона. Он отметил, что эти территории никак не влияют на их безопасность.

Лавров также заявил, что Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса. Он обратил внимание, что выступающие за мир и порядок, основанный на западных правилах, применяют откровенно двойные стандарты. В качестве примера он привел ситуацию с Гренландией.