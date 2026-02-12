Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 17:02

Ректор МГИМО оценил значимость встречи Путина и Трампа на Аляске

Торкунов: встреча Путина и Трампа показала значимость личного общения политиков

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске показала значимость личного общения политиков, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Во время обращения к участникам первой конференции Международной ассоциации молодых дипломатов он отметил, что разговор «глаза в глаза» помогает лучше понять собеседника и более эффективно проработать многие идеи, передает ТАСС.

Личное общение глаза в глаза дает возможность многие идеи прорабатывать более эффективно и плодотворно, — сказал Торкунов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп поддерживают прекрасные отношения. По его словам, взаимное уважение лидеров способствовало достижению понимания в Анкоридже.

До этого Лавров обвинил Европу и Киев в попытках «изнасилования» американской инициативы по восстановлению мира на Украине. Он добавил, что у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые после встречи на высшем уровне Путиным и Трампом в Анкоридже «плавали» в самых разных вариантах.

Россия
Владимир Путин
США
Дональд Трамп
