Во Владивостоке животные зоопарка оказались в огненной ловушке

Во Владивостоке в зоопарке произошел пожар, передает Telegram-канал Mash. Огонь распространился на здание, где обитают обезьяны, змеи и крокодилы, а также на вольеры енотов и страусов. На месте происшествия задействованы восемь пожарных машин. Кроме того, прибыла бригада скорой помощи.

Ранее в Москве произошел пожар в хостеле, расположенном в 1-м Магистральном тупике. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них спускались по связанным простыням, чтобы выбраться. Спасатели эвакуировали из здания 16 человек. Огонь быстро охватил мебель и все помещение. В результате инцидента пострадали девять человек, выгорели две комнаты и коридор. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал обогреватель.

До этого сообщалось, что 15 февраля на северо-востоке Москвы в складских помещениях произошел пожар. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано силами пожарно-спасательного гарнизона Москвы. В здании частично обрушилась кровля после произошедшего.