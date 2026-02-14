Суд предъявил обвинения отцу погибших в Приморье детей СК: отцу погибших при пожаре во Владивостоке детей предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение отцу троих детей, погибших при пожаре в многоэтажке Владивостока. Ему инкриминируют причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщила пресс-служба СК России.

Трагедия произошла в четверг в одной из квартир жилого дома. Трое детей в возрасте трех, шести и девяти лет погибли, родителей рядом не было.

Их отцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Из соседних квартир спасли шесть человек, включая двух детей. Пожар локализовали на площади 30 квадратных метров. Дети находились одни непродолжительное время: один из родителей ушел, не дождавшись другого. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю приморского управления представить доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что припаркованные машины помешали спасателям подъехать к многоэтажному жилому дому во Владивостоке, где во время пожара в квартире на седьмом этаже погибли трое детей. Кроме того, из-за позднего сообщения о пожаре в подъезде было сильное задымление.