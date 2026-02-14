Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 06:22

Суд предъявил обвинения отцу погибших в Приморье детей

СК: отцу погибших при пожаре во Владивостоке детей предъявили обвинение

Автомобиль СК РФ Автомобиль СК РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет предъявил обвинение отцу троих детей, погибших при пожаре в многоэтажке Владивостока. Ему инкриминируют причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщила пресс-служба СК России.

Трагедия произошла в четверг в одной из квартир жилого дома. Трое детей в возрасте трех, шести и девяти лет погибли, родителей рядом не было.

Их отцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Из соседних квартир спасли шесть человек, включая двух детей. Пожар локализовали на площади 30 квадратных метров. Дети находились одни непродолжительное время: один из родителей ушел, не дождавшись другого. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю приморского управления представить доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что припаркованные машины помешали спасателям подъехать к многоэтажному жилому дому во Владивостоке, где во время пожара в квартире на седьмом этаже погибли трое детей. Кроме того, из-за позднего сообщения о пожаре в подъезде было сильное задымление.

суды
обвинения
пожары
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности хранения в телефоне ряда фотографий
ВС США готовятся к военной операции против ближневосточной страны
Бойцы ВСУ запаниковали из-за штурмующих Димитров «Дедов Морозов»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 февраля
Суд предъявил обвинения отцу погибших в Приморье детей
Рютте анонсировал новый пакет помощи США Украине
Пять суток комы, смерть в 46: как жила «хрустальный голос СССР» Анна Герман
Московский суд арестовал экс-директора концерна «Калашников»
В Британии увидели страх среди членов ЕС перед выступлением Рубио
Определился первый четвертьфиналист на ОИ среди хоккейных сборных
Полиция рассекретила, сколько украинцев просили убежище в РФ с 2022 года
«Чекап на 20 позиций»: как россиян обманывают с платными анализами — схемы
Восхищение на Западе, романы, мнение об СВО: как живет актер Максим Матвеев
Национальный мессенджер MAX даст новую возможность заселения в отели
«Через мясорубку»: озвучено, сколько наемников воевали на стороне ВСУ
Весна откладывается и надолго: погода в Москве и Петербурге 16–22 февраля
Стало известно, что находили бойцы ВС РФ на отбитых у ВСУ позициях
Появилась информация о месте встречи делегаций США и Ирана
Названа возможная причина срыва планов Зеленского на вступление в ЕС
«Есть у вас совесть?»: сенатора возмутила идея одного ТЦ на 14 февраля
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.