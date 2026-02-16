Преподаватель объяснила, как правильно повторять материал перед ЕГЭ

Перечитывать учебные пособия во время подготовки к ЕГЭ лучше всего вслух, заявила NEWS.ru преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер. По ее словам, правильная стратегия повторения строится на сортировке тем по уровню усвоения и активной работе с материалом, а не на простом перелистывании учебников.

Для того чтобы подготовка к ЕГЭ стала системной и менее стрессовой, следует начать с анализа объема работы и честной оценки своих знаний. Для этого надо взять спецификацию и кодификатор ФИПИ или прошлые билеты и выписать все темы в один список. Так подготовка превращается в понятный план действий. Затем разложить темы по трем зонам: «знаю» — объяснил бы однокласснику за две минуты, «помню плохо» — где-то «плыву» в формулах, датах, формулировках, «не знаю» — тема полностью выпала. Затем надо делать активное повторение, а не перечитывание. Пассивное чтение создает иллюзию, что материал знаком. Поэтому надо объяснять тему вслух, использовать карточки и решать задания, — пояснила Шнайдер.

Она отметила, что выстраивать повторение нужно от сложного к простому, фокусируясь сначала на полностью выпавших темах. По мнению преподавателя, именно они сильнее всего подрывают уверенность ученика, хотя их количество обычно невелико.

Ранее преподаватель онлайн-школы Ольга Федорова заявила, что повторение теории во время подготовки к ЕГЭ во втором полугодии теряет смысл без решения тестов в экзаменационном формате. По ее словам, эта ошибка особенно часто встречается среди тех, кто сдает гуманитарные предметы.