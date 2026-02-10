Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 05:20

Названы главные ошибки при подготовке к ЕГЭ во втором полугодии

Преподаватель Федорова: повторение теории к ЕГЭ бесполезно без решения тестов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Повторение теории во время подготовки к ЕГЭ во втором полугодии бесполезно без решения тестов в формате экзаменов, заявила NEWS.ru преподаватель онлайн-школы Ольга Федорова. Она отметила, что особенно часто эта ошибка встречается среди сдающих гуманитарные предметы.

Первая ошибка во время подготовки к ЕГЭ во втором полугодии — застревать на начальных темах и не пройти весь объем. Самый типичный сценарий — ученик долго «допиливает» базу: зацикливается на первых разделах, пытается довести их до идеала и в итоге не успевает закрыть всю теорию. Вторая ошибка — учить теорию, вместо того чтобы решать формат ЕГЭ. Особенно часто это видно в гуманитарных предметах: кажется, что если выучить все, то баллы придут сами. Но экзамен проверяет не объем конспектов, а умение попадать в формат и критерии. С февраля по май нужно решать много практических заданий именно в структуре ЕГЭ, — пояснила Федорова.

По ее словам, распространенная тактика многих учеников заключается в том, чтобы отдохнуть неделю перед ЕГЭ. Она отметила, что это одна из самых грубых ошибок. Специалист подчеркнула, что финальный отрезок времени нужно использовать для мобилизации и интенсивной тренировки с целью существенного повышения итогового результата.

Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации определило минимальные проходные баллы ЕГЭ для абитуриентов медицинских университетов в 2026 году. Для поступления в ведущий Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова на специальности «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология» потребуется набрать не менее 55 баллов по каждому из предметов: русский язык, биология и химия.

