Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 14:07

Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом

Петербуржцу назначили штраф в 2 млн рублей за сбыт алкоголя без лицензии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителю Санкт-Петербурга вынесли приговор по факту незаконного сбыта алкоголя, сообщает Neva.Today со ссылкой на Приморскую районную прокуратуру. Мужчине назначили штраф в размере 2 млн рублей. Спиртное, продававшееся без лицензии, забрали, его уничтожат.

Как сообщает пресс-служба ведомства, петербуржец был признан виновным по части 1 статьи 171.3 УК РФ («незаконный сбыт оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, в крупном размере»). Как выяснил суд, подсудимый хранил алкогольную продукцию на сумму 100 тыс. рублей в магазине на улице Репищева. Там он сбывал спиртное, не получив соответствующее разрешение.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Подмосковья по подозрению в краже продуктов из супермаркет в городе Егорьевске. Злоумышленники взломали входную дверь магазина и вынесли оттуда несколько бутылок с алкоголем и соки.

алкоголь
наказания
Санкт-Петербург
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе «открыли глаза» на жестокую правду после речи Рубио
Атмосферное явление помогло в освобождении Покровки
В Киеве взорвался автомобиль
Улицы Воронежа в преддверии морозов превратились в полноводные реки
Этнограф рассказала о масленичных традициях
Власти отреагировали на идею запретить сбор пожертвований на личные карты
В России намерены создать единую систему подготовки саперов
Мошенники похитили Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ
Профайлер раскрыл превращение Зеленского за годы президентства
Задержанный министр на Кубани лоббировал интересы юрлица
На МосБирже вернули неожиданный инструмент для торгов
Политолог оценил перспективы отношений США и Ирана
Досье начальника ГРУ Костюкова: что известно, служба, переговоры в Женеве
«Буду уезжать»: русский в Финляндии о пересмотре сделок с недвижимостью
Известный тренер поддержал легенду канадского хоккея за слова о России
Вступивший в российские войска футболист погиб в зоне СВО
Россиян предупредили о последствиях употребления добавленного сахара
Росгвардейцы по приметам задержали «кухонного боксера» с ножом
Эксперт раскрыл, чего может лишиться Китай из-за США
Хоккейный агент сравнил Канаду со сборной СССР
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.