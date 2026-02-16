Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом Петербуржцу назначили штраф в 2 млн рублей за сбыт алкоголя без лицензии

Жителю Санкт-Петербурга вынесли приговор по факту незаконного сбыта алкоголя, сообщает Neva.Today со ссылкой на Приморскую районную прокуратуру. Мужчине назначили штраф в размере 2 млн рублей. Спиртное, продававшееся без лицензии, забрали, его уничтожат.

Как сообщает пресс-служба ведомства, петербуржец был признан виновным по части 1 статьи 171.3 УК РФ («незаконный сбыт оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, в крупном размере»). Как выяснил суд, подсудимый хранил алкогольную продукцию на сумму 100 тыс. рублей в магазине на улице Репищева. Там он сбывал спиртное, не получив соответствующее разрешение.

