Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео

Полыхающий во Владивостоке зоопарк показали на видео. На кадрах, обнародованных Telegram-каналом Mash, видно строение, охваченное огнем. По данным канала, в нем содержатся обезьяны, змеи и крокодилы.

Также горит вольер с енотов и страусов. Официальной информации от зоопарка и пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю пока нет.

Зоопарк «Садгород» является единственным во Владивостоке зоопарком экзотических животных. Здесь содержатся белый тигр, амурский тигр, медведи бурые и гималайские, лисы, олени пятнистые, павлины, дикобразы и другие животные. О состоянии постояльцев зоопарка пока информации нет.

