16 февраля 2026 в 14:16

Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео

Обнародованы кадры горящего зоопарка во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полыхающий во Владивостоке зоопарк показали на видео. На кадрах, обнародованных Telegram-каналом Mash, видно строение, охваченное огнем. По данным канала, в нем содержатся обезьяны, змеи и крокодилы.

Также горит вольер с енотов и страусов. Официальной информации от зоопарка и пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю пока нет.

Зоопарк «Садгород» является единственным во Владивостоке зоопарком экзотических животных. Здесь содержатся белый тигр, амурский тигр, медведи бурые и гималайские, лисы, олени пятнистые, павлины, дикобразы и другие животные. О состоянии постояльцев зоопарка пока информации нет.

Ранее очевидцы сняли на видео, как постояльцы хостела в Москве во время пожара выбрасывали из окон матрасы и спускались вниз по веревкам из простыней и одеял. Известно о шести пострадавших.

До этого один человек погиб и 10 пострадали при пожаре в Норильске. По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на втором этаже жилого дома могло замкнуть электропроводку, что и стало возможной причиной возгорания. Был эвакуирован весь подъезд — 66 человек выведены из здания. При этом 10 из них отравились продуктами горения.

Владивосток
пожары
зоопарки
животные
возгорания
