16 февраля 2026 в 12:11

Очевидцы сняли на видео спасение людей из пожара в московском хостеле

Фото: МЧС России по г. Москве
В Москве шесть человек пострадали при пожаре в хостеле в 1-м Магистральном тупике, передает Telegram-канал SHOT. Очевидцы сняли на видео, как постояльцы выбрасывали из окнон матрасы и спускались вниз по веревкам из простыней и одеял.

По предварительным данным и кадрам от очевидцев, шесть человек получили травмы, когда вылезали из окон, чтобы спастись от огня. На месте работают экстренные службы, устанавливаются причины возгорания и точное состояние всех пострадавших.

Позже в ГУ МЧС России сообщили, что пожар в хостеле удалось ликвидировать, огонь охватил площадь в 80 квадратных метров на четвертом этаже. По данным ведомства, пожарные спали 16 человек, шесть из них осматривают медики.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и 10 пострадавших при пожаре в Норильске. По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на втором этаже жилого дома могло замкнуть электропроводку, что и стало возможной причиной возгорания. Был эвакуирован весь подъезд — 66 человек выведены из здания.

Москва
видео
хостелы
пожары
