Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО Путин отметил важность работы регионов по помощи участникам СВО и их семьям

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым выразил признательность главам регионов за системную помощь участникам спецоперации. Президент подчеркнул, что забота о бойцах и их близких является приоритетной задачей для властей, передает пресс-служба Кремля.

Хочу поблагодарить коллег из регионов за эту очень важную для страны или для конкретных людей работу — поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и членов их семей, — заявил глава государства.

Перед этим губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе запустят третий модуль программы «Герои Подмосковья», он будет посвящен региональному и муниципальному управлению. Участники СВО получат возможность пройти переподготовку для поступления на госслужбу или занятия предпринимательством.

Ранее в Курганской области чиновники понесли дисциплинарную ответственность за нарушение прав участника СВО. Прокуратура выяснила, что мужчина получил тяжелое ранение в бою, после чего ему оформили инвалидность, однако в документах ему указали только «общее заболевание». Правоохранители восстановили справедливость и вынесли предупреждение чиновникам.