Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 13:59

Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО

Путин отметил важность работы регионов по помощи участникам СВО и их семьям

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым выразил признательность главам регионов за системную помощь участникам спецоперации. Президент подчеркнул, что забота о бойцах и их близких является приоритетной задачей для властей, передает пресс-служба Кремля.

Хочу поблагодарить коллег из регионов за эту очень важную для страны или для конкретных людей работу — поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и членов их семей, — заявил глава государства.

Перед этим губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе запустят третий модуль программы «Герои Подмосковья», он будет посвящен региональному и муниципальному управлению. Участники СВО получат возможность пройти переподготовку для поступления на госслужбу или занятия предпринимательством.

Ранее в Курганской области чиновники понесли дисциплинарную ответственность за нарушение прав участника СВО. Прокуратура выяснила, что мужчина получил тяжелое ранение в бою, после чего ему оформили инвалидность, однако в документах ему указали только «общее заболевание». Правоохранители восстановили справедливость и вынесли предупреждение чиновникам.

СВО
регионы
Владимир Путин
участники СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил вероятность возбуждения дела против Сабурова в Казахстане
Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения
Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала трассу М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ
«Будет затишье»: военэксперт об огромных потерях ВСУ в Сумской области
Российскую «Молнию-2» модернизировали для большего урона
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.